Зелюков Анатолий Михайлович
Место рожденияс. Крутогорово, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения25.11.1937
Дата смерти06.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937
Отец: Зелюков Михаил Ильич
с. Крутогорово, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
09.06.1962
Место регистрации: гор. бюро ЗАГС гор. Куйбышев. Дата выдачи: 09.06.1962 года. П-ШД№123695
Рождение ребёнка
06.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зелюкова Жаннета Петровна
Омск, город Омск, Омская область
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Развод
02.02.1985
Свидетельство о расторжении брака II-ЕР №281871 от 02.02.1985. Выдано Октябрьским ЗАГС город Куйбышев (областной).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зелюкова Нина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.2006
Свидетельство о смерти II-ЕР №562425 от 07.12.2006 года. Выдано Отделом ЗАГС Самарского района городского округа Самара управления ЗАГС Самарской области. Запись о смерти №1221