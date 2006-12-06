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Зелюков Анатолий Михайлович

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Место рождения

с. Крутогорово, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

25.11.1937

Дата смерти

06.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Между 1913 и 1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1939 г.р.
Около 1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937

Отец: Зелюков Михаил Ильич

Мать: Зелюкова Аграфена Андреевна

с. Крутогорово, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
09.06.1962

Жена: Зелюкова Жаннета Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Место регистрации: гор. бюро ЗАГС гор. Куйбышев. Дата выдачи: 09.06.1962 года. П-ШД№123695
Рождение ребёнка
06.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зелюкова Жаннета Петровна

Омск, город Омск, Омская область
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Развод
02.02.1985

Жена: Зелюкова Жаннета Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Свидетельство о расторжении брака II-ЕР №281871 от 02.02.1985. Выдано Октябрьским ЗАГС город Куйбышев (областной).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелюкова Нина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
06.12.2006
Самара, Самара, Самарская область
Свидетельство о смерти II-ЕР №562425 от 07.12.2006 года. Выдано Отделом ЗАГС Самарского района городского округа Самара управления ЗАГС Самарской области. Запись о смерти №1221
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