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Кофейниковъ Евлампий

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.10.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1843

Отец: Кофейниковъ Семенъ

Мать: Кофейникова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1861

Жена: Кофейникова Агрофена

Рождение ребёнка
18.07.1864

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена

Александровка
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Арина Егорова

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