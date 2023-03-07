Кофейниковъ Евлампий
Место рождения
Дата рождения04.10.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1843
Отец: Кофейниковъ Семенъ
Мать: Кофейникова Марья
Бракосочетание
06.11.1861
Жена: Кофейникова Агрофена
Рождение ребёнка
18.07.1864
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена
Александровка
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кофейникова Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно