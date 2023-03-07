Кофейникова (Басалаева) Агрофена
Место рождения
Дата рождения21.06.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1840
Отец: Басалаевъ Григорій
Мать: Басалаева Екатерина
Бракосочетание
06.11.1861
Муж: Кофейниковъ Евлампий
Рождение ребёнка
18.07.1864
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий
Александровка
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий