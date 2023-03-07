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Кофейникова (Басалаева) Агрофена

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.06.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1840

Отец: Басалаевъ Григорій

Мать: Басалаева Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1861

Муж: Кофейниковъ Евлампий

Рождение ребёнка
18.07.1864

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий

Александровка
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кофейниковъ Евлампий

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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