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Кофейниковъ Семенъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кофейниковъ Савелий

Мать: Кофейникова Титова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Жена: Кофейникова Марья

Рождение ребёнка
02.01.1840

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Кофейникова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1843

Сын: Кофейниковъ Евлампий

Мать ребёнка: Кофейникова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1849

Сын: Кофейниковъ Василій

Мать ребёнка: Кофейникова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1862

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Кофейникова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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