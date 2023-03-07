Кофейниковъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кофейниковъ Савелий
Мать: Кофейникова Титова Анна
Бракосочетание
?.01.1836
Жена: Кофейникова Марья
Рождение ребёнка
02.01.1840
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Кофейникова Марья
Рождение ребёнка
04.10.1843
Сын: Кофейниковъ Евлампий
Мать ребёнка: Кофейникова Марья
Рождение ребёнка
27.01.1849
Сын: Кофейниковъ Василій
Мать ребёнка: Кофейникова Марья
Рождение ребёнка
15.02.1854
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Марья
Рождение ребёнка
14.06.1862
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Кофейникова Марья