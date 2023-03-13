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Кофейниковъ Савелий

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Место рождения

Деревни Кресцей

Дата рождения

1786

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кофейниковъ Василий

Мать: Кофейникова Ульяна

Деревни Кресцей
Бракосочетание
04.02.1812

Жена: Кофейникова Титова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Калинина Матрена

Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1813
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1815

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кофейниковъ Семенъ

Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1821
Александровка
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1825
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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