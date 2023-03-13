Кофейниковъ Савелий
Место рожденияДеревни Кресцей
Дата рождения1786
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Кофейниковъ Василий
Мать: Кофейникова Ульяна
Деревни Кресцей
Бракосочетание
04.02.1812
Жена: Кофейникова Титова Анна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Калинина Матрена
Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна
Место жительства
1813
Рождение ребёнка
10.09.1815
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кофейниковъ Семенъ
Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна
Место жительства
1821
Александровка
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кофейникова Титова Анна
Смерть
1825