Кофейниковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти28.09.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кофейниковъ Терентий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кофейниковъ Тимофей
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кофейниковъ Василий
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кофейниковъ Никита
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кофейниковъ Савелий
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кофейниковъ Андреянъ
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кофейникова Ульяна
Смерть
28.09.1802
Деревни Кресцей