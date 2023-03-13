Кофейниковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

28.09.1802

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кофейниковъ Терентий

Мать: Кофейникова Маремьяна Естифеева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кофейниковъ Тимофей

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кофейниковъ Василий

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кофейниковъ Никита

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кофейниковъ Савелий

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кофейниковъ Андреянъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Ульяна

Смерть
28.09.1802
Деревни Кресцей
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