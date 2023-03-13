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Кофейниковъ Никита
Кофейниковъ Никита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
1802
Пол
Мужской
Отец
Кофейниковъ Василий
1758 г.р.
Мать
Кофейникова Ульяна
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Кофейниковъ Василий
Мать:
Кофейникова Ульяна
Смерть
1802
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