Кофейниковъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кофейниковъ Василий

Мать: Кофейникова Ульяна

Смерть
1802
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