Климов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860
Отец: Климов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1880
Дочь: Климова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Колчина Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ефимовская Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно