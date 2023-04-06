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Климов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860

Отец: Климов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1880

Дочь: Климова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Колчина Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ефимовская Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Надежда Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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