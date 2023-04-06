Климова (Львицкая?) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1880
Дочь: Климова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Колчина Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ефимовская Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно