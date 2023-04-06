Климова (Львицкая?) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Львицкая?) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1880

Дочь: Климова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Колчина Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ефимовская Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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