Петухова Августа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Августа Николаевна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Петухов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Петухов Алексей Александрович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Петухова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Петухов Алексей Александрович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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