Петухова Августа Николаевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петухов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Петухов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Петухова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Петухов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно