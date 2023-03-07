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Петухов Алексей Александрович

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Место рождения

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Петухов Александр Иванович

Мать: Петухова Анна Дмитриевна

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.06.1905 ст.

Жена: Петухова Августа Николаевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1905
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1907 ст.

Сын: Петухов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петухова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1912 ст.

Дочь: Петухова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.

Дочь: Петухова Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1917 ст.

Сын: Петухов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1918

Сын: Петухов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1919

Дочь: Петухова Анфия Алексеевна

Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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