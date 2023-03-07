Петухов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
10.06.1905 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
12.05.1907 ст.
Сын: Петухов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петухова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1912 ст.
Дочь: Петухова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.
Дочь: Петухова Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
25.04.1917 ст.
Сын: Петухов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.1918
Сын: Петухов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1919
Дочь: Петухова Анфия Алексеевна
Мать ребёнка: Петухова Августа Николаевна
Смерть
Неизвестно