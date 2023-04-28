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Самарина Александра Михайловна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Самарин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жидкова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Петухова Августа Николаевна

Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Дочь: Самарина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1907 ст.

Дочь: Самарина Хиония Николаевна

Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Николай Виссарионович

Смерть
Неизвестно
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