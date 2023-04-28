Самарина Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Самарин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жидкова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Петухова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Дочь: Самарина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович
Рождение ребёнка
14.04.1907 ст.
Дочь: Самарина Хиония Николаевна
Отец ребёнка: Самарин Николай Виссарионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно