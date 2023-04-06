Жидкова (Самарина) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
02.05.1904 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Жидкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.
Сын: Жидков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1911 ст.
Дочь: Жидкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.
Дочь: Жидкова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1917 ст.
Дочь: Жидкова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно