Жидкова (Самарина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Самарина) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Самарин Николай Виссарионович

Мать: Самарина Александра Михайловна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.05.1904 ст.

Муж: Жидков Михаил Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1905 ст.

Сын: Жидков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Жидкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1907 ст.

Сын: Жидков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.

Сын: Жидков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1911 ст.

Дочь: Жидкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.

Дочь: Жидкова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1917 ст.

Дочь: Жидкова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Жидков Михаил Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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