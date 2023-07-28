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Ульяна Михайловна

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Самарина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно