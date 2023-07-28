Ульяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Самарина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно