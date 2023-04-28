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Михайлов Иван Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1883

Отец: Михайлов Федор Михайлович

Мать: Михайлова Елизавета Ионовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Масленникова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
08.01.1921

Сын: Михайлов Константин Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Ульяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Ульяна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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