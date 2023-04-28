Михайлов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения06.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1883
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Масленникова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
08.01.1921
Сын: Михайлов Константин Иванович
Мать ребёнка: Михайлова Ульяна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно