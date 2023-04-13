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Михайлов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1877

Сын: Михайлов Николай Федорович

Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна

Рождение ребёнка
18.05.1881

Дочь: Лейбова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна

Рождение ребёнка
06.01.1883

Сын: Михайлов Иван Федорович

Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна

Рождение ребёнка
26.05.1885

Сын: Михайлов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна

Рождение ребёнка
08.05.1888

Сын: Михайлов Константин Федорович

Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Елизавета Ионовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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