Михайлов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1877
Сын: Михайлов Николай Федорович
Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна
Рождение ребёнка
18.05.1881
Дочь: Лейбова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна
Рождение ребёнка
06.01.1883
Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна
Рождение ребёнка
26.05.1885
Сын: Михайлов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна
Рождение ребёнка
08.05.1888
Сын: Михайлов Константин Федорович
Мать ребёнка: Михайлова Елизавета Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно