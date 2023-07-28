Михайлова (Музыченко) Елизавета Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Музыченко) Елизавета Ионовна

Место рождения

Измаил, Одеська область

Дата рождения

27.08.1855

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Измаил, Одеська область
Рождение ребёнка
27.07.1877

Сын: Михайлов Николай Федорович

Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1881

Дочь: Лейбова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1883

Сын: Михайлов Иван Федорович

Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1885

Сын: Михайлов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
08.05.1888

Сын: Михайлов Константин Федорович

Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Федор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1934