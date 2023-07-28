Михайлова (Музыченко) Елизавета Ионовна
Место рождения
Дата рождения27.08.1855
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1877
Сын: Михайлов Николай Федорович
Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1881
Дочь: Лейбова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1883
Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1885
Сын: Михайлов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1888
Сын: Михайлов Константин Федорович
Отец ребёнка: Михайлов Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1934