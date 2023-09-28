село Воскресенка — Familio

Воскресенка

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Чапаевка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
568Воскресенка, с. каз.при рч. Конке.902539412971196Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Воскресенская волость
107. Воскресенка, село бывшее государственное, при реке Конской, дворов 502, жителей 3913, волостное правление (уездный город в 97 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Воскресенская волость
село Воскресенка35332833102023724174201466198

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Воскресенская волость
1Воскресенка бывшие государственные1136391532847199

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46262Воскресенкаселоцентр сільської ОТГр-н ПологівськийВоскресенська сільська об'єднана територіальна громада

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