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Бут Павел Степанович

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бут Степан Антонович

Мать: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дьяченко Евгения Павловна

Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна

Рождение ребёнка
11.02.1913

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
03.03.1918

Сын: Бут Василий Павлович

Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна

Корсуновка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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