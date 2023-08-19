Бут Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Бут Степан Антонович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дьяченко Евгения Павловна
Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1913
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1918
Сын: Бут Василий Павлович
Мать ребёнка: Бут Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно