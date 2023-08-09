Бут Евдокия Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бут Павел Степанович
Отец ребёнка: Бут Степан Антонович
Бракосочетание
До 1864
Муж: Бут Степан Антонович
Рождение ребёнка
05.11.1874
Отец ребёнка: Бут Степан Антонович
Рождение ребёнка
25.10.1880
Дочь: Февронья Степановна
Отец ребёнка: Бут Степан Антонович
Рождение ребёнка
30.06.1883
Сын: Бут Павел Степанович
Отец ребёнка: Бут Степан Антонович
Рождение ребёнка
24.07.1888
Сын: Бут Борис Степанович
Отец ребёнка: Бут Степан Антонович
Рождение ребёнка
?.02.1890
Сын: Бут Фома Степанович
Отец ребёнка: Бут Степан Антонович
Смерть
Неизвестно