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Бут Степан Антонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бут Павел Степанович

Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Корсуновка, Харківська область
Бракосочетание
До 1864

Жена: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
05.11.1874

Сын: Бут Демьян Степанович

Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
25.10.1880

Дочь: Февронья Степановна

Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
30.06.1883

Сын: Бут Павел Степанович

Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Сын: Бут Борис Степанович

Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1890

Сын: Бут Фома Степанович

Мать ребёнка: Бут Евдокия Пантелеймоновна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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