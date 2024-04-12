Бут Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дьяченко Евгения Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Степанович
Рождение ребёнка
11.02.1913
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Степанович
Рождение ребёнка
03.03.1918
Сын: Бут Василий Павлович
Отец ребёнка: Бут Павел Степанович
Смерть
Неизвестно