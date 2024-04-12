Бут Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут Марина Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дьяченко Евгения Павловна

Отец ребёнка: Бут Павел Степанович

Рождение ребёнка
11.02.1913

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Бут Павел Степанович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
03.03.1918

Сын: Бут Василий Павлович

Отец ребёнка: Бут Павел Степанович

Корсуновка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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