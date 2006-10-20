Алябина (Клопова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1969
Дата смерти20.10.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1969
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович
Рождение ребёнка
27.06.1992
Сын: Алябин Александр Александрович
Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1997
Дочь: Алябина Кристина Александровна
Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1997
Дочь: Алябина Кристина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.11.1998
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович
Смерть
20.10.2006