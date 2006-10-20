Алябина (Клопова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябина (Клопова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1969

Дата смерти

20.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1969

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович

Рождение ребёнка
27.06.1992

Сын: Алябин Александр Александрович

Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович

Рождение ребёнка
20.11.1997

Дочь: Алябина Кристина Александровна

Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович

Рождение ребёнка
20.11.1997

Дочь: Алябина Кристина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.11.1998

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Алябин Александр Федорович

Смерть
20.10.2006
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