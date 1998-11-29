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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.1998
Пол
Женский
Отец
Алябин Александр Федорович
1969 г.р.
Мать
Алябина (Клопова) Ольга Сергеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
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Биография
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Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1998
Отец:
Алябин Александр Федорович
Мать:
Алябина Ольга Сергеевна
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