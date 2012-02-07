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Алябин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1969

Дата смерти

07.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1969

Отец: Алябин Федор Николаевич

Мать: Алябина Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
11.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
27.06.1992

Сын: Алябин Александр Александрович

Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
20.11.1997

Дочь: Алябина Кристина Александровна

Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
29.11.1998

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна

Смерть
07.02.2012
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