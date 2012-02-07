Алябин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1969
Дата смерти07.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1969
Рождение ребёнка
11.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
27.06.1992
Сын: Алябин Александр Александрович
Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
20.11.1997
Дочь: Алябина Кристина Александровна
Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
29.11.1998
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Алябина Ольга Сергеевна
Смерть
07.02.2012