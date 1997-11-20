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Алябина Кристина Александровна
Алябина Кристина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1997
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Алябина (Клопова) Ольга Сергеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1997
Отец: не указан
Мать:
Алябина Ольга Сергеевна
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