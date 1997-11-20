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Алябина Кристина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1997

Отец: не указан

Мать: Алябина Ольга Сергеевна