Полуляхова Екатерина Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти01.05.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1851
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
29.03.1855
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Полуляхов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.06.1862
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
02.04.1865
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.11.1868
Дочь: Рудченко Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1895