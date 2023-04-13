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Полуляхова Екатерина Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

01.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1851

Сын: Полуляхов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
29.03.1855

Сын: Полуляхов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Полуляхов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
04.06.1862

Сын: Полуляхов Федор Иванович

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
02.04.1865

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
14.11.1868

Дочь: Рудченко Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Полуляхов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуляхов Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1895
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