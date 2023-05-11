Рудченко (Полуляхова) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.11.1868
Дата смерти06.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1868
Бракосочетание
31.01.1894
Рождение ребёнка
25.05.1899
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Рудченко Стефан Семенович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Рудченко Стефан Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1907
Причина смерти: рак