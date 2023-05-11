Рудченко (Полуляхова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудченко (Полуляхова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.11.1868

Дата смерти

06.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1868

Отец: Полуляхов Иван Яковлевич

Мать: Полуляхова Екатерина Авдеевна

Бракосочетание
31.01.1894

Муж: Рудченко Стефан Семенович

Рождение ребёнка
25.05.1899

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: Рудченко Стефан Семенович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Рудченко Яков Стефанович

Отец ребёнка: Рудченко Стефан Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1907
Причина смерти: рак
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