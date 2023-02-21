Семён Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Анна Никифорова/Никитина
ИВ-1737 Григорий Семёнов 30=1707 ИВ-1739 Григорий Семёнов 32=1707 ИВ-1740 Григорий Семёнов 33=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Григорий Симеонов 44=1702, бобыль ИВ-1747 Григорий Симеонов 45=... Показать все
Рождение ребёнка
1723
Сын: Тимофей Семёнов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Тимофей Симеонов 23=1723 ИВ-1747 Тимофей Симеонов 24=1723 ИВ-1748 Тимофей Симеонов 24=1723
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никифорова/Никитина
Смерть
Неизвестно
До 1737. ИВ-1737: Анна - вдова.