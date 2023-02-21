Семён Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Анна Никифорова/Никитина

ИВ-1737 Григорий Семёнов 30=1707 ИВ-1739 Григорий Семёнов 32=1707 ИВ-1740 Григорий Семёнов 33=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Григорий Симеонов 44=1702, бобыль ИВ-1747 Григорий Симеонов 45=... Показать все
Рождение ребёнка
1723

Сын: Тимофей Семёнов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Тимофей Симеонов 23=1723 ИВ-1747 Тимофей Симеонов 24=1723 ИВ-1748 Тимофей Симеонов 24=1723
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никифорова/Никитина

Смерть
Неизвестно
До 1737. ИВ-1737: Анна - вдова.
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