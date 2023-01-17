Тимофей Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Семён Игнатьев
Мать: не указана
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Тимофей Симеонов 23=1723 ИВ-1747 Тимофей Симеонов 24=1723 ИВ-1748 Тимофей Симеонов 24=1723
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно