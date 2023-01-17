Тимофей Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Семёнов

Тимофей Семёнов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Семён Игнатьев

Мать: не указана

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Тимофей Симеонов 23=1723 ИВ-1747 Тимофей Симеонов 24=1723 ИВ-1748 Тимофей Симеонов 24=1723
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close