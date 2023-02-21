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Григорий Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Семён Игнатьев

Мать: Анна Никифорова/Никитина

ИВ-1737 Григорий Семёнов 30=1707 ИВ-1739 Григорий Семёнов 32=1707 ИВ-1740 Григорий Семёнов 33=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Григорий Симеонов 44=1702, бобыль ИВ-1747 Григорий Симеонов 45=... Показать все
Рождение ребёнка
1738

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

ИВ-1737 Павла нет ИВ-1739 Павла нет ИВ-1740 Павел 2=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Павел 7=1739 ИВ-1747 Павел 8=1739 ИВ-1748 Павел 8=1737
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

ИВ-1746 Ксения 1=1745 ИВ-1747 Ксения 2=1745 ИВ-1748 Ксения 2=1746
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Иванова

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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