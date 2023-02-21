Григорий Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Семён Игнатьев
Мать: Анна Никифорова/Никитина
ИВ-1737 Григорий Семёнов 30=1707 ИВ-1739 Григорий Семёнов 32=1707 ИВ-1740 Григорий Семёнов 33=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Григорий Симеонов 44=1702, бобыль ИВ-1747 Григорий Симеонов 45=... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
ИВ-1737 Павла нет ИВ-1739 Павла нет ИВ-1740 Павел 2=1738 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1746 Павел 7=1739 ИВ-1747 Павел 8=1739 ИВ-1748 Павел 8=1737
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
ИВ-1746 Ксения 1=1745 ИВ-1747 Ксения 2=1745 ИВ-1748 Ксения 2=1746
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Иванова
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно