Мой Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Мой Алексей Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Брак до 1727? МК-1727: 17.07.1727 умер сын Михаил ИВ-1737 Алексей 55=1682 ИВ-1739 Алексей Игнатьев 57=1682 ИВ-1740 Алексей Игнатьев 57=1683 ИВ-1741 Алексей 58=1683 ИВ-1742 Алексей 58=1684 ИВ-1743 тако... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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