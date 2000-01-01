Мой Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Мой Алексей Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Брак до 1727? МК-1727: 17.07.1727 умер сын Михаил ИВ-1737 Алексей 55=1682 ИВ-1739 Алексей Игнатьев 57=1682 ИВ-1740 Алексей Игнатьев 57=1683 ИВ-1741 Алексей 58=1683 ИВ-1742 Алексей 58=1684 ИВ-1743 тако... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно