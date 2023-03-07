Медведев Ефим Егоров
Место рождения
Дата рождения24.12.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1829
Крещение
25.12.1829
воспреемники: Казенный крестьянин Филип Николаев Трифонов и Ерасима Иванова Немнонова жена ево Татияна Матьфева | Казанская церковь
Бракосочетание
02.02.1848
Жена: Пелагея Иванова
поручители по жениху - села Новой Рачейки удельные крестьяне Тимофей Матвеев и Герасим Иванов; по невесте - того же села удельные крестьяне Даниил Иванов и Петр Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1848
Дочь: Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1852
Дочь: Хрестина Ефимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
12.08.1864
Сын: Медведев Петр Ефимов
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно