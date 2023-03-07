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Медведев Ефим Егоров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.12.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1829

Отец: Медведев Егор Матвеев

Мать: Медведева Прасковья Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.12.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Казенный крестьянин Филип Николаев Трифонов и Ерасима Иванова Немнонова жена ево Татияна Матьфева | Казанская церковь
Бракосочетание
02.02.1848

Жена: Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки удельные крестьяне Тимофей Матвеев и Герасим Иванов; по невесте - того же села удельные крестьяне Даниил Иванов и Петр Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1848

Дочь: Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1852

Дочь: Хрестина Ефимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Медведев Петр Ефимов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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