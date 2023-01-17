(Петрова (Тинетова, Тенетова)) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения05.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1827
Крещение
06.10.1827
воспреемница - казенная крестьянская девица Авдотья Логинова | Казанская церковь
Бракосочетание
02.02.1848
Муж: Медведев Ефим Егоров
поручители по жениху - села Новой Рачейки удельные крестьяне Тимофей Матвеев и Герасим Иванов; по невесте - того же села удельные крестьяне Даниил Иванов и Петр Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1848
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Медведев Ефим Егоров
Рождение ребёнка
17.07.1852
Дочь: Хрестина Ефимова
Отец ребёнка: Медведев Ефим Егоров
Рождение ребёнка
12.08.1864
Сын: Медведев Петр Ефимов
Отец ребёнка: Медведев Ефим Егоров
Смерть
Неизвестно