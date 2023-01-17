(Петрова (Тинетова, Тенетова)) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова (Тинетова, Тенетова)) Пелагея Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1827

Отец: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать: Тинетова (петрова) Акилина Андреева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.10.1827
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница - казенная крестьянская девица Авдотья Логинова | Казанская церковь
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Медведев Ефим Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки удельные крестьяне Тимофей Матвеев и Герасим Иванов; по невесте - того же села удельные крестьяне Даниил Иванов и Петр Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1848

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Медведев Ефим Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1852

Дочь: Хрестина Ефимова

Отец ребёнка: Медведев Ефим Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Медведев Петр Ефимов

Отец ребёнка: Медведев Ефим Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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