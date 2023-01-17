Медведева (Трифонова (Матвеева)) Прасковья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Трифонова (Матвеева)) Прасковья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Трифонов Николай Матвеев

Мать: Трифонова (матвеева) Анна

Рождение ребёнка
10.11.1820

Сын: Медведев Платон Егоров

Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1823

Сын: Медведев Никифор Егоров

Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Медведев Панфил Егоров

Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев

Рождение ребёнка
24.12.1829

Сын: Медведев Ефим Егоров

Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1832

Дочь: Устинья Егорова

Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1836

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Егор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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