Медведева (Трифонова (Матвеева)) Прасковья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Рождение ребёнка
10.11.1820
Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев
Рождение ребёнка
07.02.1823
Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев
Рождение ребёнка
24.12.1829
Сын: Медведев Ефим Егоров
Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев
Рождение ребёнка
25.09.1832
Дочь: Устинья Егорова
Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев
Рождение ребёнка
08.10.1836
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Медведев Егор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно