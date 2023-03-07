Щеклачев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1934
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1934
Рождение ребёнка
30.03.1962
Сын: Щеклачев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Щеклачева Эльвира Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленина Елена Александровна
Мать ребёнка: Щеклачева Эльвира Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеклачев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Щеклачева Эльвира Петровна