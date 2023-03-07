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Щеклачев Александр Иванович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.11.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1934

Отец: Шеклачев Иван Никитич

Мать: Шеклачева Татьяна Александровна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1962

Сын: Щеклачев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Щеклачева Эльвира Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленина Елена Александровна

Мать ребёнка: Щеклачева Эльвира Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеклачев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Щеклачева Эльвира Петровна

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