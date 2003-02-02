Щеклачева (Александрова) Эльвира Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеклачева (Александрова) Эльвира Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1933

Дата смерти

02.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933

Отец: Александров Петр Дмитриевич

Мать: Александрова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1962

Сын: Щеклачев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Щеклачев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленина Елена Александровна

Отец ребёнка: Щеклачев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеклачев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Щеклачев Александр Иванович

Смерть
02.02.2003
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