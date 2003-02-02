Щеклачева (Александрова) Эльвира Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1933
Дата смерти02.02.2003
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933
Рождение ребёнка
30.03.1962
Сын: Щеклачев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Щеклачев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленина Елена Александровна
Отец ребёнка: Щеклачев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеклачев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Щеклачев Александр Иванович
Смерть
02.02.2003