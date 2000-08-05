Шеклачева (Митина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеклачева (Митина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Большая Окуловщина

Дата рождения

23.01.1909

Дата смерти

05.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909

Отец: Митин Александр Михайлович

Мать: Митина Мария Дмитриевна

Большая Окуловщина
Рождение ребёнка
10.11.1934

Сын: Щеклачев Александр Иванович

Отец ребёнка: Шеклачев Иван Никитич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеклачев Иван Никитич

Смерть
05.08.2000
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