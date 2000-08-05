Шеклачева (Митина) Татьяна Александровна
Место рожденияБольшая Окуловщина
Дата рождения23.01.1909
Дата смерти05.08.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909
Большая Окуловщина
Рождение ребёнка
10.11.1934
Сын: Щеклачев Александр Иванович
Отец ребёнка: Шеклачев Иван Никитич
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2000