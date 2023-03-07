Митин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Александр Михайлович

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Место рождения

Большая Окуловщина, Езекиевская волость, Никольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.06.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Окуловщина, Езекиевская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: Шеклачева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Митина Мария Дмитриевна

Большая Окуловщина
Смерть
14.06.1933
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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