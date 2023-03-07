Митин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.06.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1909
Дочь: Шеклачева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Митина Мария Дмитриевна
Большая Окуловщина
Смерть
14.06.1933
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область