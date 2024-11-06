Ганкевич Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1878 ст.
Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.
Дочь: Мищенко (Ганкевич) Нина Павловна
Мать ребёнка: Ганкевич (Золотарёва) Марфа Лаврентьевна
Место рождения пока предположительное, т.к. с 1891 года ее отец, Ганкевич П.Д. служил в станице Атаманской начальником почтового, а затем почтово-телеграфного отделения.
Смерть
После 1904 ст.
Ильинская, Первый Донской округ, Донского войска область
В Памятных книжках ОВД он указан, как начальник почтово-телеграфной конторы (слоб.) Ильинской до 1904 года включительно. В последующих книжках его уже нет... Сделала вывод о его смерти. Документально ... Показать все