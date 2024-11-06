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Ганкевич Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1878 ст.

Жена: Ганкевич (Золотарёва) Марфа Лаврентьевна

Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.

Дочь: Мищенко (Ганкевич) Нина Павловна

Мать ребёнка: Ганкевич (Золотарёва) Марфа Лаврентьевна

Место рождения пока предположительное, т.к. с 1891 года ее отец, Ганкевич П.Д. служил в станице Атаманской начальником почтового, а затем почтово-телеграфного отделения.
Смерть
После 1904 ст.
Ильинская, Первый Донской округ, Донского войска область
В Памятных книжках ОВД он указан, как начальник почтово-телеграфной конторы (слоб.) Ильинской до 1904 года включительно. В последующих книжках его уже нет... Сделала вывод о его смерти. Документально ... Показать все

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