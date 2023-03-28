хутор Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Пятиизбянский

Калачевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
938Пятиизбянская, станица казачья.при р. Дону.37½20031162772Церковь православная 1. Почтовая станция. Переправа чрез р. Дон.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Второй Донской округ, Пятиизбянская волость
станица Пятиизбянская3521337483125376841657313414сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Пятиизбянская станица
3733Пятиизбянская стан., при реке Дон2329487528531Ст. и хут. пр., 2 церкви, 3 школа, единоверческий монастырь40037

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Калачевский район
14776Пятиизбянскийхутор48°35,0' с.ш.43°27,0' в.д.M-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Калачевский муниципальный район, Пятиизбянское сельское поселение
18616450101х Пятиизбянскийхутор

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