Ганкевич (Золотарёва) Марфа Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганкевич (Золотарёва) Марфа Лаврентьевна

Место рождения

Есауловская, Есауловская станица, 2-й Донской округ

Дата рождения

1856

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Золотарёв Лаврентий

Мать: не указана

Есауловская, Есауловская станица, 2-й Донской округ
Бракосочетание
17.02.1878 ст.

Муж: Ганкевич Павел Дмитриевич

Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.

Дочь: Мищенко (Ганкевич) Нина Павловна

Отец ребёнка: Ганкевич Павел Дмитриевич

Место рождения пока предположительное, т.к. с 1891 года ее отец, Ганкевич П.Д. служил в станице Атаманской начальником почтового, а затем почтово-телеграфного отделения.
Смерть
1939

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