Ганкевич (Золотарёва) Марфа Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1939
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Золотарёв Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1878 ст.
Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.
Дочь: Мищенко (Ганкевич) Нина Павловна
Отец ребёнка: Ганкевич Павел Дмитриевич
Место рождения пока предположительное, т.к. с 1891 года ее отец, Ганкевич П.Д. служил в станице Атаманской начальником почтового, а затем почтово-телеграфного отделения.
Смерть
1939