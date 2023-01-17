Мищенко (Ганкевич) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко (Ганкевич) Нина Павловна

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Место рождения

Бахмут

Дата рождения

27.01.1894 ст.

Дата смерти

16.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пока я не нашла документального подтверждения, что моя прабабушка родилась в г. Бахмут, но по воспоминаниям бабушки, она познакомилась с мужем здесь и, скорее всего, она там жила с родителями. Так что... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1923

Дочь: Кустарёва Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мищенко Дмитрий Иванович

Украина, Донецкая обл., Брянский поссовет, д. Кадиевка
Смерть
16.02.1961
Республика Коми, г. Воркута, поселок Хальмер-Ю
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