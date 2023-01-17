Мищенко (Ганкевич) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения27.01.1894 ст.
Дата смерти16.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
27.01.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пока я не нашла документального подтверждения, что моя прабабушка родилась в г. Бахмут, но по воспоминаниям бабушки, она познакомилась с мужем здесь и, скорее всего, она там жила с родителями. Так что... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1923
Дочь: Кустарёва Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мищенко Дмитрий Иванович
Украина, Донецкая обл., Брянский поссовет, д. Кадиевка
Смерть
16.02.1961
Республика Коми, г. Воркута, поселок Хальмер-Ю