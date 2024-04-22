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Огоньков Никифор Никифорович

Место рождения

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Никифор Данилович

Мать: Елена Дмитриевна

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Бокова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.1886

Дочь: Сметанина Евгения Никифоровна

Мать ребёнка: Бокова Евдокия Алексеевна

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Огоньков Александр Никифорович

Мать ребёнка: Бокова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Малинина Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Бокова Евдокия Алексеевна

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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