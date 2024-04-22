Огоньков Никифор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Никифор Данилович
Мать: Елена Дмитриевна
Бракосочетание
24.01.1882
Рождение ребёнка
25.11.1886
Дочь: Сметанина Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Бокова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
09.12.1888
Сын: Огоньков Александр Никифорович
Мать ребёнка: Бокова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Малинина Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Бокова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно