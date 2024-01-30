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Огоньков Александр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1888

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1888

Отец: Огоньков Никифор Никифорович

Мать: Бокова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
18.01.1912

Жена: Мария Дмитриевна

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Огоньков Павел Александрович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Огонькова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Огоньков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огоньков ?Олег Александрович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1961
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
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