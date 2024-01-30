Огоньков Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1888
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1888
Бракосочетание
18.01.1912
Жена: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Огоньков Павел Александрович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Огонькова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Огоньков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огоньков ?Олег Александрович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Смерть
1961
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область