Малинина Екатерина (Огонькова) Никифоровна
Место рождения
Дата рождения06.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Евстолия Михайловна
Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Калерия Михайловна
Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович
Бракосочетание
20.01.1914
Смерть
Неизвестно