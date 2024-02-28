Малинина Екатерина (Огонькова) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина Екатерина (Огонькова) Никифоровна

Место рождения

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1892

Отец: Огоньков Никифор Никифорович

Мать: Бокова Евдокия Алексеевна

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Евстолия Михайловна

Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Калерия Михайловна

Отец ребёнка: Малинин Михаил Иванович

Бракосочетание
20.01.1914

Муж: Малинин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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