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Бокова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Боков Алексей Иванович

Мать: Бокова Наталья Кузьминична

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Огоньков Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
25.11.1886

Дочь: Сметанина Евгения Никифоровна

Отец ребёнка: Огоньков Никифор Никифорович

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Огоньков Александр Никифорович

Отец ребёнка: Огоньков Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Малинина Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Огоньков Никифор Никифорович

Новино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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