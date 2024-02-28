Бокова Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Боков Алексей Иванович
Бракосочетание
24.01.1882
Рождение ребёнка
25.11.1886
Дочь: Сметанина Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Огоньков Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
09.12.1888
Сын: Огоньков Александр Никифорович
Отец ребёнка: Огоньков Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Малинина Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Огоньков Никифор Никифорович
Смерть
Неизвестно