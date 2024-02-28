Рогов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогов Григорий Петрович

Мать: Рогова Стефанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Иаков Иванович

Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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