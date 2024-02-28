Рогов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогов Иаков Иванович
Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогова Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно