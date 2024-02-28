Рогов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогов Иван Григорьевич

Мать: Рогова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.02.1884

Дочь: Григорьева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Марья Михайловна

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купцова Евдокея Михайловна

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Семён Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Анна Аполлоновна

Смерть
Неизвестно
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