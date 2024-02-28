Рогов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Отец: Рогов Иван Григорьевич
Мать: Рогова Мария Фёдоровна
Дочь: Григорьева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Дочь: Рогова Марья Михайловна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Дочь: Купцова Евдокея Михайловна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Сын: Рогов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Дочь: Рогова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Дочь: Рогова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Рогова Анна Аполлоновна
Жена: Рогова Анна Аполлоновна