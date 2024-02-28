Рогова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогов Иаков Иванович
Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно