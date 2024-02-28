Рогова Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Иаков Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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